Мар'їнку і Широкине накривали вогнем [ Редактировать ]
Одного українського бійця поранено на Донбасі минулої доби. Окупанти здійснили сім обстрілів. Найбільше вогневих атак на півночі зони ООС. Бойовики гатили по Кримському та Хутору Вільний.
Також обстрілювали Мар'їнку і Широкине. Сьогодні на лінії розмежування одна ворожа провокація. Вогнем у відповідь армійці поранили одного бойовика - повідомили розвідники.
по теме
Біля Хутора Вільного бойовики обстріляли військових
Минулої доби було два обстріли українських позицій. З великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї російські окупанти обстріляли опорні пункти ООС поблизу Хутора Вільного
Околиці Старогнатівки та Хутора Вільного накривали вогнем гранатометів
З гранатометів та стрілецької зброї били по околицях Старогнатівки та Хутора Вільного. За даними розвідки, протягом двох днів військовики знищили трьох та поранили двох бойовиків
На Донбасі за добу зафіксували п'ять обстрілів за добу
П'ять ворожих обстрілів зафіксували на сході за вчора, минулося без втрат. Поблизу Широкиного російські найманці застосували заборонені 82-гі міномети
Біля Широкиного противник вів вогонь мінометами
Поблизу Широкиного російські збройні формування застосували заборонені 82-гі міномети
У Золотому виділили квартири постраждалим від війни на Донбасі
Через бойові дії на Сході України без житла залишилися сотні тисяч українців. Тим, кому не вдалося переїхати - доводилось відновлювати втрачене власними силами. Допомогала держава і волонтери