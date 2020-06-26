Бойовики гатили по Кримському та Хутору Вільний

Одного українського бійця поранено на Донбасі минулої доби. Окупанти здійснили сім обстрілів. Найбільше вогневих атак на півночі зони ООС. Бойовики гатили по Кримському та Хутору Вільний.

Також обстрілювали Мар'їнку і Широкине. Сьогодні на лінії розмежування одна ворожа провокація. Вогнем у відповідь армійці поранили одного бойовика - повідомили розвідники.