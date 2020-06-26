Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Mash.

Продюсер проходил лечение в московской клинике, но оттуда его сегодня увезла "скорая". У Бари Каримовича - нестабильное состояние на фоне принимаемых препаратов.

Медики его осмотрели и решили отправить к психиатрам.

Ранее мы писали о том, то Бари Алибасов устроил драку с врачом.