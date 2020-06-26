В ближайшее время родственники погибших от коронавируса медиков начнут получать компенсационные выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Мнсоцполитики.

По информации, размер выплат равняется 210 тысяч гривен. Дополнительно семьи погибших получат более 1,5 миллионов гривен.

Кроме того, в ближайшее время будет обеспечена дополнительная выплата семьям в размере 1 млн 575 тысяч гривен.

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