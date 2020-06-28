Италия и Турция изменили правила перевозки ручной клади в самолетах [ Редактировать ]
Италия и Турция запретили провоз ручной клади пассажирами на багажных полках в самолетах всех авиакомпаний, сообщает avianews.com.
Решение принято в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Считается, что такая мера позволит уменьшить образование очередей в самолете во время посадки и высадки.
Новые правила не означают полный запрет на провоз ручной клади в салоне, однако авиаперевозчики начали ограничивать ее габариты, чтобы вещи могли поместиться под впереди стоящее кресло.
Итальянская авиакомпания Alitalia позволяет взять в самолет небольшую ручную сумку, рюкзак или сумку для ноутбука, если ее габариты не превышают 45х36х20 см, а украинская "МАУ" не только ограничила размеры ручной клади на рейсах в Турцию до 40х30х10 см, но и установила предел по весу - до 5 кг.
На лайнерах Turkish Airlines дозволенный вес ручной клади - до 4 кг, на борт позволяют взять сумку, ноутбук или фотоаппарат с габаритами не более 40х30х15 см.
В случае, если пассажир взял с собой ручную кладь, которая соответствует стандартным правилам авиакомпании, но не отвечает новым ограничениям, ее будет можно сдать в багаж бесплатно. При этом из чемодана следует обязательно достать и взять с собой документы, ценные вещи, технику и аккумуляторы.
Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" ввел новые правила перевозки пассажиров, а "Укрзализныця" подготовила изменения в правилах перевозки багажа.
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