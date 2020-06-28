Яка роль політики в посткарантинному відновленні США, буде видно ближче до виборів. А поки ж Америка - світовий антилідер за швидкістю поширення коронавірусу. Там занедужали понад 2 мільйони 600 тисяч людей. І щоденний приріст вимірюється десятками тисяч. У трійці залишаються також Бразилія та Росія.

І хоча Україна у цей топ не входить, сьогодні встановила антирекорд. За кількістю госпіталізованих - 237 людей доправили до лікарень. Це найбільше за весь час пандемії. За останню ж добу в Україні підтвердили ще 917 нових випадків зараження. Загальна ж кількість уже наближається до 43 тисяч.