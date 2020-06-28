Загальнонаціональні вибори в Польщі проходять в умовах карантину через СOVID-19. Оцінку нововведенням має дати і Місія ПАРЄ. Україну представляє нардеп Юлія Льовочкіна. Вона входить до складу Місії ПАРЄ від групи соціалістів.

Юлія Льовочкіна, народна депутатка України, член Моніторингового комітету ПАРЄ:

Дело в том, что эти выборы в Польше они решающие, они будут определять и внутреннюю политику и будущее страны на несколько лет. Поэтому граждане Польши это понимают и чувствуется напряжение в обществе. Люди разделены, политическая риторика очень жесткая. Два основных кандидата - президент Польши и мер Варшавы - ведут серьезную политическую борьбу. Выборы проходят в условиях пандемии СOVID-19, но не смотря на это и возможность голосовать по почте, которая была предусмотрена специальным законом, люди приходят на участки и очень активно голосуют - отдают свои голоса.

Они очень активно участвуют и, на данный момент, явка является очень высокой и мы видим в течении своей работы, очень высокая явка, люди выстраиваются в очередь, голосуют, соблюдают социальную дистанцию, средства защиты, но приходят на участки. Тех, кто выбрал голосовать по почте всего 180 тысяч. Поэтому мы видим, что ставки высоки, мы видим, что граждане Польши активно участвуют в этих выборах и хотят принимать решения.