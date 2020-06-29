За месяц украинские медики зафиксировали более 4 тысяч случаев заболевания пневмонией.

Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, всех людей с признаками воспаления легких тестируют на наличие в организме коронавирусной инфекции.

То есть независимо от того, есть симптомы коронавируса или нет, мы тестируем всех (кто заболел – ред.) без исключения на пневмонию, которые регистрируются в нашей стране. Это важно, так как основным таким осложнением COVID-19 является пневмония, которая очень трудно проходит и очень часто приводит к летальному исходу.

Отмечается, что количество случаев пневмонии увеличилось почти вдвое.

Ранее мы сообщали, что на территории Украины почти на 300 человек уменьшилось количество случаев коронавирусной инфекции.