В Украине приумножилось количество больных пневмонией [ Редактировать ]
За месяц украинские медики зафиксировали более 4 тысяч случаев заболевания пневмонией.
Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, всех людей с признаками воспаления легких тестируют на наличие в организме коронавирусной инфекции.
То есть независимо от того, есть симптомы коронавируса или нет, мы тестируем всех (кто заболел – ред.) без исключения на пневмонию, которые регистрируются в нашей стране. Это важно, так как основным таким осложнением COVID-19 является пневмония, которая очень трудно проходит и очень часто приводит к летальному исходу.
Отмечается, что количество случаев пневмонии увеличилось почти вдвое.
Ранее мы сообщали, что на территории Украины почти на 300 человек уменьшилось количество случаев коронавирусной инфекции.
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