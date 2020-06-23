Итальянские ученые выяснили, что коронавирусная инфекция попала на территорию Европы за несколько месяцев до начала эпидемии.

Об этом сообщает NewAtlas.

По информации, частицы РНК инфекции было найдено в сточной воде Милана и Турина за два месяца до официально подтвержденных случаев COVID-19.

Найденные следы коронавируса в сточных вода говорят о том, что заболевшие, возможно, бессимптомно, были в Милане и Турине задолго до того, как эпидемия началась в Италии, и практически одновременно с появлением вируса в китайском Ухане, где первые случае заражения начали регистрироваться в середине декабря.

Отмечается, что в случае корректной работы системы мониторинга вод на бактерии и вирусы столь сильной эпидемии и смертности как в Италии, так и во всей Европе можно было бы избежать.

Ранее мы писали о том, что стало известно, сколько времени частицы коронавирусной инфекции могут прожить в воде.