Коронавирус "сдает позиции" в Украине [ Редактировать ]
За сутки в Украине коронавирусную инфекцию зафиксировали у 646 человек.
Об этом сообщает СНБО.
По информации, за 24 часа болезнь смогли победить 93 человека, еще 18 пациентов сончались. Количество заболевших украинцев увеличилось до 43 628 человек.
Отмечается, что наибольшее количество случаев заболевания зафиксированы в Львовской области (115 человек), Волынской области (84 инфицированных) и Ровенской области (70 заболевших).
При этом ни одного нового больного не появилось в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Херсонской и Луганской областях.
Читайте также, в Украине зафиксирован антирекорд по количеству госпитализированных граждан. В стране госпитализировали более 200 человек.
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