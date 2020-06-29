Війна за квадратні метри. При чому не в житловому будинку, а в гаражах - у центрі столиці на Печерських пагорбах. Сотка землі там коштує чималі гроші.

Вже два роки члени кооперативу намагаються довести, що їхній новий очільник хоче продати землю забудовникам. В ситуації розбиралася Марічка Мельник.

Майже сотня активістів зібралась під стінами гаражного кооперативу. Усі вони власники гаражів, яких не пускають на територію. Кажуть, усе через заборгованість за комунальні послуги, які вони повинні сплачувати щомісяця.

Віталій Аністратенко, член ГБК "Печерський":

Ці люди ніяк не можуть зупинити свої апетити і вони вирішили, що просто знищити кооператив і захопити землю. По новому уставу який вони занесли, то кооператив вже не підпорятковується району, а він підпорядковується юридичній особі, яка вже підтверджено актами і відповідними документами, захопила 15 соток землі у громади Києва.

Ця історія почалася ще у вересні 2018. Тоді, за словами активістів, група осіб захопила приміщення і змінила керівництво. Новим головою правління став Юрій Пилипчук, його начебто вибрали уповноваженим на загальних зборах. Втім, власники гаражів стверджують, що збори були сфальсифіковані, адже про них членів кооперативу ніхто не повідомляв.

Євген Головков, адвокат членів ГБК "Печерський":

Рейдерами які стосувались зміни керівництва кооперативу, захоплення майна, зміни статутів тобто всі ці дії фактично визнано вже не дійсними в рамках тих судових справ які тривають. Це ігноруються незаконні вимоги судових органів та органів поліції, ну на даний час безпосередньо рейдерами не приймається до уваги всі ті наявні рішення.

А вже з липня 2019 року головою кооперативу став Микола Дубовик. Він запевняє, що земля, як і раніше, належатиме членам кооперативу, а про її продаж забудовникам - уперше чує.

Микола Дубовик, голова правління ГБК "Печерський":

Вони не хочуть щоб тут був порядок, вони не хочуть щоб сто відсотків всі платили членські внески. Ну як це я член кооперативу не плачу. Значить єсть якість подпольниє камні. Ось воно займається тут комерцією. З 2016 року є по 50 тисяч долгу. Скупили вісім гаражів і не платить.

Есть решение суда, где написано, что это незаконное строение. - Немає ніякого рішення суду. - За территорией кооператива там есть пристройка. - А там, за територією. Там да. Говорили, что вы дали разрешение строить, председатель дал. - Я? Я не був предсидателем.

Власники гаражів заявляють: хоч новий голова і заперечує продаж землі, та її частина вже забудована станцією техобслуговування. Тож вони побоюються, що будуть і нові захоплення території. Попри виграні суди, активісти досі не можуть потрапити до кооперативу. Не допомагає навіть поліція. Тому зараз готують нові судові позови.