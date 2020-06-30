Меган Маркл и принц Гарри устроили бойкот сети Facebook: почему [ Редактировать ]
Меган Маркл и принц Гарри вслед за крупными американскими компаниями приняли решение бойкотировать социальную сеть Facebook до тех пор, пока не начнут блокировать все расистские высказывания. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на издание "Daily Mail".
Пара поддерживает компанию #StopHateForProfit, которая призывает крупные корпорации снимать свою рекламу с Facebook, пока гигант социальных сетей не примет меры, чтобы остановить распространение расизма.
Балтиморская организация гражданских прав, основанная в 1909 году, поблагодарила Меган Маркл и принца Гарри за поддержку и за жажду отстаивать справедливость и равенство. Ранее свыше ста компаний, включая Unilever, Dove, Honda и Ben & Jerry's приостановили свою рекламу в соцсети Facebook. Чуть позже к ним присоединилась Coca-Cola.
Глава Facebook Марк Цукерберг, в свою очередь, пообещал, что фирма внесет изменения в свою политику и запретит соответствующие высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.
К слову, появление расизма связывают с эпохой географических открытий европейцев. На тот момент для оправдания колонизационной политики, зачастую сопровождающейся истреблением или порабощением местных жителей, формировались теории о неполноценности некоторых народов.
Напомним, ранее Трамп подписал указ против "цензуры" в соцсетях.
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