Меган Маркл и принц Гарри вслед за крупными американскими компаниями приняли решение бойкотировать социальную сеть Facebook до тех пор, пока не начнут блокировать все расистские высказывания. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на издание "Daily Mail".

Пара поддерживает компанию #StopHateForProfit, которая призывает крупные корпорации снимать свою рекламу с Facebook, пока гигант социальных сетей не примет меры, чтобы остановить распространение расизма.

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Балтиморская организация гражданских прав, основанная в 1909 году, поблагодарила Меган Маркл и принца Гарри за поддержку и за жажду отстаивать справедливость и равенство. Ранее свыше ста компаний, включая Unilever, Dove, Honda и Ben & Jerry's приостановили свою рекламу в соцсети Facebook. Чуть позже к ним присоединилась Coca-Cola.

Глава Facebook Марк Цукерберг, в свою очередь, пообещал, что фирма внесет изменения в свою политику и запретит соответствующие высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.

К слову, появление расизма связывают с эпохой географических открытий европейцев. На тот момент для оправдания колонизационной политики, зачастую сопровождающейся истреблением или порабощением местных жителей, формировались теории о неполноценности некоторых народов.

Напомним, ранее Трамп подписал указ против "цензуры" в соцсетях.

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