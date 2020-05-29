Президент США Дональд Трамп подписал указ против "цензуры" в соцсетях. Документ появился после того как он выразил недовольство Twitter за проверку фактов к двум из его твитов. Об этом Трамп сказал во время брифинга в Белом доме.

Указ призван установить новое регулирование деятельности соцсетей. Трамп отметил, что согласно части 230 закона о порядочности в СМИ соцсети в США имели защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой.

"Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой", - сказал Трамп.

Он отметил, что теперь социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

Трамп заявил, что проверки фактов были "редакционными решениями" Twitter и представляли собой политическую активность. По его словам, такие действия должны привести к лишению компаний защиты от исков за контент, который размещается на их платформах.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что допускает возможность закрытия Twitter.

"Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законно, я сделаю это", - сказал Трамп.

Руководство Twitter назвало указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях реакционным и политизированным. В компании считают, что попытки в одностороннем порядке нарушить раздел 230 закона о порядочность в СМИ угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете.

В свою очередь, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг дистанциировал свою компанию от конфликта президента США и соцсети Twitter, сообщает Reuters. По его словам, у Facebook другая политика, чем в Twitter.

Напомним, 27 мая, президент США на своей странице в Twitter высказался по поводу фальсификаций на президентских выборах в США – 2020. После чего специалисты компании Twitter оставили под постом Трампа ссылку (маркировку), которая открывает пользователям список якобы фейковых высказываний Трампа.