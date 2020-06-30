Пандемія коронавірусу у світі знову набирає обертів. Попри те, що у низці країн вірус локалізували, загальна епідситуація погіршується, повідомили у ВООЗ. Напередодні у світі COVID-19 діагностували ще у 160 тисяч людей.

Загальна кількість інфікованих наближається до десяти з половиною мільйонів. З них майже половина вилікувалася, а ось летальних випадків - близько півмільйона. Найбільший приріст нових пацієнтів у США - близько 40 тисяч, а також у Бразилії, Індії та Росії.

В Організації переконані: для ефективнішої боротьби з інфекцією, бракує інформації про неї. Тож незабаром до Китаю планують направити експертів, щоб з'ясувати походження COVID-19.