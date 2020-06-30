Власники мали змогу обмінятися досвідом, як краще дбати про хатніх улюбленців

У Копенгагені відсвяткували День собак. Для цього жителі данської столиці привели своїх плеканців до місцевого парку розваг. Сюди лише раз на рік дозволено заходити з тваринами.

У зеленій зоні для песиків влаштували змагання та виставки. Там чотирилапі могли показати всі свої вміння. Також, за кошт організаторів, їх частували різноманітними ласощами.

А власники мали змогу обмінятися досвідом, як краще дбати про хатніх улюбленців.