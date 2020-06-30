На Прикарпатті рятувальники знезаражують затоплені криниці [ Редактировать ]
На Прикарпатті й далі ліквідовують наслідки стихії. Підтоплені досі чотири десятки сіл. Рятувальники надають допомогу місцевим жителям. Складна ситуація там із питною водою.
Забруднені понад п'ять тисяч криниць. Їх знезаражують працівники обласного лабораторного центру.
Світлана Бабушкіна, прессекретар управління ДСНС в Івано-Франківській області:
Рятувальники здійснюють відкачування води із присадибних ділянок, підвалів житлових будинків, криниць, сільськогосподарських угідь. Також здійснюють розчищення річок русел, доріг, вивозять намул і сміття. Найбільше зосереджено сил та засобів на території Надвірнянського району.
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