На Прикарпатті над селом "зависло" озеро

Напередодні вперше за кілька днів на Прикарпатті знизився її рівень у річках. Але ситуація там все одно критична. Над одним із гірських сіл зависли тисячі кубів води, які можуть будь-якої миті змити поселення