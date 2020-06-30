В Киеве закрыли три станции метро: что произошло [ Редактировать ]
Во вторник, 30 июня, в Киеве закрыли сразу несколько станций метрополитена. Это связано с анонимным звонком о "минировании". Об этом пишет пресс-служба подземки на своей странице в Facebook.
"Станции "Житомирская", "Харьковская", "Арсенальная" закрыты на вход и выход". Информация об открытии станций будет опубликована сразу после окончания проверки", - сказано в сообщении.
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