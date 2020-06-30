Масовий обвал будинків в Україні: хто винен та чого чекати жителям багатоповерхівок

Пошкоджений в результаті вибуху будинок у Києві повністю знесуть. Вже розробляють спецпроект - як це зробити, щоб не допустити додаткових обвалів та убезпечити сусідні будинки