Коронавірусом у світі інфікувалися вже майже 10 з половиною мільйонів людей. За минулу добу COVID-19 підхопили ще 173 тисячі осіб. Найбільше у США - 45 з половиною тисяч. Медики застерігають: якщо американці ігноруватимуть заходи безпеки, кількість нових хворих може зрости до 100 тисяч на день.

Новий спалах смертності зафіксували в Італії. Там за попередню добу від коронавірусу померли 23 людини - втричі більше, ніж напередодні. Значно послабила карантин Латвія. Відсьогодні тамтешні жителі можуть не носити маски у громадському транспорті.