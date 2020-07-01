В Італії зафіксували новий спалах смертності [ Редактировать ]
Коронавірусом у світі інфікувалися вже майже 10 з половиною мільйонів людей. За минулу добу COVID-19 підхопили ще 173 тисячі осіб. Найбільше у США - 45 з половиною тисяч. Медики застерігають: якщо американці ігноруватимуть заходи безпеки, кількість нових хворих може зрости до 100 тисяч на день.
Новий спалах смертності зафіксували в Італії. Там за попередню добу від коронавірусу померли 23 людини - втричі більше, ніж напередодні. Значно послабила карантин Латвія. Відсьогодні тамтешні жителі можуть не носити маски у громадському транспорті.
по теме
Французькі медики відновили масові протести
Вимагають збільшити зарплатню та фінансування галузі. Мітингували в Парижі та десятках інших міст. На вулиці вийшли понад 100 тисяч людей
Зберегти заклади та виплатити зарплати: у Чернівцях мітингують працівники протитуберкульозних санаторіїв
У часи пандемії Україна постала ще й перед іншою загрозою - туберкульозом. Адже внаслідок другого етапу медреформи, профільні диспансери масово закривають
Благословенна легковажність: на Львівщині влаштували масові купання в "цілющому" джерелі
На відео видно - люди не дотримуються дистанції, протирають водою обличчя та п'ють із одного джерела. Сподіваються, вочевидь, на божу милість
Карантин в Україні: чого чекати українцям
За добу - 706 нових заражень. Найбільше - на Львівщині та Закарпатті. На думку медиків, до пом'якшення карантину найбільше готові центральні регіони, зокрема, Черкаси, Кропивницький, Дніпро та Полтава
В Індії відкрили найбільшу у світі лікарню для інфікованих COVID-19
Нині шпиталь працює частково й може прийняти до двох тисяч пацієнтів. Утім, від завтра запрацює неповну