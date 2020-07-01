Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу 706 нових заражень коронавірусом. 12 людей померли, 88 - одужали. Найбільше інфікованих у західних областях, в Одесі і Києві. За словами міністра охорони здоров'я, там зростає не лише рівень захворюваності, а й кількість ушпиталених пацієнтів із пневмонією.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Повне нехтування, повне недотримування правил, рекомендацій, які встановлені МОЗом, ті кадри, які ми бачили щодо і нічних клубів, щодо пляжів - не користування масками, недотримання соц. дистанції, повне некористування антисептиками - все це призводить до підвищення рівня захворюваності.
по теме
Карантин в Україні: чого чекати українцям
За добу - 706 нових заражень. Найбільше - на Львівщині та Закарпатті. На думку медиків, до пом'якшення карантину найбільше готові центральні регіони, зокрема, Черкаси, Кропивницький, Дніпро та Полтава
Америка б'є світові антирекорди швидкісті поширення коронавірусу
Яка роль політики в посткарантинному відновленні США, буде видно ближче до виборів. А поки ж Америка - світовий антилідер за швидкістю поширення коронавірусу
Новий коронавірусний рекорд: до чого готуватися українцям
Влада у багатьох містах, зокрема і у Києві, а також міністерство охорони здоров'я говорять відверто - можуть і транспорт знов зупинити, якщо ситуація буде погіршуватись
У США зафіксували найбільший сплеск захворюваності за два місяці
Україна вийшла на друге місце в Європі за кількістю нових випадків коронавірусу. Першою сходинкою ми поступилися хіба північному сусідові, щоправда, в РФ темпи приросту вищі в рази
В Україні зафіксували новий антирекорд випадків СOVID-19
Шістьох людей не вистачило до тисячі. 994 нових випадків СOVID-19 зареєстровано в Україні за останні 24 години. Це новий рекорд