В Україні за минулу добу 706 нових заражень коронавірусом. 12 людей померли, 88 - одужали. Найбільше інфікованих у західних областях, в Одесі і Києві. За словами міністра охорони здоров'я, там зростає не лише рівень захворюваності, а й кількість ушпиталених пацієнтів із пневмонією.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: