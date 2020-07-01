Канада продовжила заборону на в'їзд іноземців [ Редактировать ]
Натомість Канада продовжила заборону на в'їзд іноземців до 31 липня. Виняток - дипломати, члени родин громадян країни, сезонні працівники та студенти. Після прибуття їх направлятимуть на двотижневий карантин. Від початку епідемії в Канаді заразилися понад 103 тисячі, 8 із половиною тисяч померли.
Нового спалаху захворюваності побоюються і в Таїланді. Тамтешній уряд продовжив надзвичайний стан через епідемію теж на місяць. Ідеться про обмеження пересувань всередині країни, заборону на підняття цін на продукти та поширення дезінформації у соцмережах.
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