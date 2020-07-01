В Україні за попередню добу 664 нових заражень коронавірусом. 14 пацієнтів померли. Вилікувалися 433 людини - це майже вп'ятеро більше, ніж позавчора. Найбільше інфікованих - на Львівщині, Закарпатті та Рівненщині.

Нагадаю, за час пандемії вірус підхопили майже 45 тисяч українців, із них тисяча 173 випадки летальні. У разі значного погіршення статистики, МОЗ радитиме посилити карантинні обмеження.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: