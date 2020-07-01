Коронавірус в Україні: оновлені дані про стан у країні [ Редактировать ]
В Україні за попередню добу 664 нових заражень коронавірусом. 14 пацієнтів померли. Вилікувалися 433 людини - це майже вп'ятеро більше, ніж позавчора. Найбільше інфікованих - на Львівщині, Закарпатті та Рівненщині.
Нагадаю, за час пандемії вірус підхопили майже 45 тисяч українців, із них тисяча 173 випадки летальні. У разі значного погіршення статистики, МОЗ радитиме посилити карантинні обмеження.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Я сподіваюсь, що ми не підемо по італійському або іспанському сценарію, коли нам треба буде вводити такі жорсткі дуже обмеження. І таке жорстке введення можливе тільки при значному ускладненні ситуації. Значне ускладнення ситуації - це коли медична система буде просто не в змозі впоратися з кількістю хворих на COVID-19.
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