Ученые научно-исследовательского центра в Генуе (Италия) создали жидкий протез сетчатки глаза, состоящий из полимерных наночастиц, способных заменить собой поврежденные фоторецепторы. Об этом сообщает Nature Nanotechnology.

Отмечается, что данное изобретение поможет устранить негативные последствия целого ряда глазных заболеваний.

Наночастицы, которые являются основой протеза, опосредуют вызванную светом стимуляцию нейронов сетчатки. Таким образом, они распространяются по всему субретинальному пространству, из-за чего происходит светозависимая активация сохраненных внутренних нейронов сетчатки, восстанавливая их зрительные реакции.

Исследователи отмечают, что первые эксперименты на крысах показали эффективность протеза и устойчивое сохранение зрительной функции при его применении.

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