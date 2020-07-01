Косметика "выела" девушке глаза и оставила слепой [ Редактировать ]
24-летняя девушка из Испании по имени Марта Бустос готовила мыло и косметику в домашних условиях. Это увлечение обернулось для нее проблемами со здоровьем. Об этом пишет Marca.
Во время процесса девушке на лицо и в глаза попала смесь, в состав которой входил едкий натрий. Марту срочно госпитализировали с серьезными ожогами.
Две недели назад, когда Бустос занималась смешиванием химических веществ, раствор случайно попал на ее лицо, шею и грудь. Жидкость брызнула в глаза Марты, после чего она потеряла зрение.
В больнице девушке сообщили, что необходимо провести пересадку роговицы. Но у Марты не оказалось медицинской страховки, которая смогла бы покрыть расходы.
Семья Бустос организовала сбор средств на операцию в сети. Акция получила название "Спасите мои глаза". Девушка также записала послание для фолловеров, в котором рассказала о произошедшем.
Иногда начинаешь задумываться о том, как прекрасен мир, только после таких инцидентов. 2020 - проклятый год. Но я буду бороться. Бороться, чтобы снова увидеть красивейшие закаты.
🇺🇸 version. Thank you so much for all the support to everyone this has been overwhelmingly beautiful for me and my beloved ones. This happened one week ago from today so sorry if we dont know what is to come. We will try to be as transparent as we can, we are good people trying to make the best out of a bad situation . Love you all ❤️❤️ LINK IN BIO
Публикация от Marta Bustos Góngora (@stuntmanmarta)
Ранее мы писали о том, как девушка ослепла из-за неудачного тату.
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