24-летняя девушка из Испании по имени Марта Бустос готовила мыло и косметику в домашних условиях. Это увлечение обернулось для нее проблемами со здоровьем. Об этом пишет Marca.

Во время процесса девушке на лицо и в глаза попала смесь, в состав которой входил едкий натрий. Марту срочно госпитализировали с серьезными ожогами.

Две недели назад, когда Бустос занималась смешиванием химических веществ, раствор случайно попал на ее лицо, шею и грудь. Жидкость брызнула в глаза Марты, после чего она потеряла зрение.

В больнице девушке сообщили, что необходимо провести пересадку роговицы. Но у Марты не оказалось медицинской страховки, которая смогла бы покрыть расходы.

Семья Бустос организовала сбор средств на операцию в сети. Акция получила название "Спасите мои глаза". Девушка также записала послание для фолловеров, в котором рассказала о произошедшем.

Иногда начинаешь задумываться о том, как прекрасен мир, только после таких инцидентов. 2020 - проклятый год. Но я буду бороться. Бороться, чтобы снова увидеть красивейшие закаты.

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