В Україні поступово зменшується добова кількість інфікувань коронавірусом: за попередню добу 664 нових випадки. 14 пацієнтів померли. Вилікувалися 433 людини - це майже вп'ятеро більше, ніж позавчора. Найбільше інфікованих - на Львівщині, Закарпатті та Рівненщині. Нагадаю, за час епідемії - вірус підхопили майже 45 тисяч українців, із них - тисяча 173 випадки - летальні. Якщо статистика погіршуватиметься - карантинні обмеження можуть посилити.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: