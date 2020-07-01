Коронавірус в Україні: коли посилять карантин [ Редактировать ]
В Україні поступово зменшується добова кількість інфікувань коронавірусом: за попередню добу 664 нових випадки. 14 пацієнтів померли. Вилікувалися 433 людини - це майже вп'ятеро більше, ніж позавчора. Найбільше інфікованих - на Львівщині, Закарпатті та Рівненщині. Нагадаю, за час епідемії - вірус підхопили майже 45 тисяч українців, із них - тисяча 173 випадки - летальні. Якщо статистика погіршуватиметься - карантинні обмеження можуть посилити.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Я сподіваюсь, що ми не підемо по італійському або іспанському сценарію, коли нам треба буде вводити такі жорсткі дуже обмеження. І таке жорстке введення можливе тільки при значному ускладненні ситуації. Значне ускладнення ситуації - це коли медична система буде просто не в змозі впоратися з кількістю хворих на СOVID-19.
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