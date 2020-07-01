Компания Disney совместно с брендом Allure Bridal выпустила коллекцию свадебных платьев.

Об этом сообщает Elite Daily.

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Дизайнеры, создавшие свадебные платья коллекций Disney Fairy Tale Weddings и Disney Fairy Tale Weddings Platinum, вдохновлялись образами принцесс из мультфильмов Disney. В частности, они создали свои версии свадебных платьев Авроры, Жасмин, Белоснежки, Золушки, Покахонтас, Рапунцель, Тианы, Ариэль, Белль и других.

Всего было пошито 16 вариантов платьев, которые украсили камнями, жемчугом и бисером.

Цена платьев варьируется от 1200 до 10000 долларов. Их можно будет приобрести в американских и канадских свадебных бутиках Allure Bridals и Kleinfeld.

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