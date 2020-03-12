Ратаковски в платье украинского дизайнера поразила поклонников [ Редактировать ]
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками ярким фото в Instagram, на котором она в шикарном платье. Модель часто радует своих фанатов красивыми снимками.
Так, звезда пришла на шоу "Поздняя ночь с Сетом Мейерсом" в платье оригинального кроя, которое создал украинский бренд BEVZA.
Ратаковски продемонстрировала свой пресс в откровенном наряде. Также, она обула босоножки на высоких устойчивых каблуках. Ее волосы уложили в легкие волны, нарочито "растрепанные".
Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного. Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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