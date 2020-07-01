Місцеві вибори можуть перенести. Таку думку висловив співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

За його словами, влада може піти на такий крок, якщо рейтинги правлячої партії і президента й надалі падатимуть. А рішення можуть мотивувати карантином.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя":

Чим більше буде падати рейтинг правлячої партії і президента, тим більше буде розмов, що вибори треба перенести. Тому що всі вони розуміють, що вони йдуть до фіаско політичного. Чого це в нас будуть перенесені вибори? Чого це? Тому, якщо буде побажання правлячої влади якось сховатись і втекти, то народ це не сприйме.