Зниження рейтингу президента чи карантин: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розповів чому можуть перенести місцеві вибори [ Редактировать ]
Місцеві вибори можуть перенести. Таку думку висловив співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.
За його словами, влада може піти на такий крок, якщо рейтинги правлячої партії і президента й надалі падатимуть. А рішення можуть мотивувати карантином.
Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя":
Чим більше буде падати рейтинг правлячої партії і президента, тим більше буде розмов, що вибори треба перенести. Тому що всі вони розуміють, що вони йдуть до фіаско політичного. Чого це в нас будуть перенесені вибори? Чого це? Тому, якщо буде побажання правлячої влади якось сховатись і втекти, то народ це не сприйме.
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