Нет оснований для отставки Авакова - Шмыгаль [ Редактировать ]
В пятницу, 26 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нет оснований говорить об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом он сказал в интервью изданию НВ.
По его словам, правоохранительная система сейчас лучше, чем пять лет назад.
Давайте не говорить о будущем, а говорить о тех вещах, которые есть сегодня. Он эффективно управляет большой правоохранительной системой. Она сегодня лучше, чем была пять лет назад. На данный момент у меня нет оснований говорить об увольнении или отставке министра внутренних дел.
По словам Шмыгаля, любой из министров готов к отставке.
"Если будет основание для отставки любого из министров или премьера, я это приму от общества, от Верховной Рады и президента. Думаю, любой из министров к этому готов... Я нанятый государством менеджер, который хочет эффективно и результативно делать свою работу и показать обществу результат", - сказал глава Кабмина.
Также он подчеркнул, что политические интриги или амбиции его не интересуют.
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