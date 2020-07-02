Найбільше інфікованих на Львівщині, Закарпатті та Рівненщині

В Україні поступово зменшується добова кількість інфікувань коронавірусом: за попередню добу 664 нових випадки. 14 пацієнтів померли. Найбільше інфікованих на Львівщині, Закарпатті та Рівненщині.

Нагадаю, за час епідемії вірус підхопили майже 45 тисяч українців, із них тисяча 173 випадки - летальні. Якщо статистика погіршуватиметься - карантинні обмеження можуть посилити.