Правительство опять отложило рассмотрение внесения поправок в "Закон об очищении власти". Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Отмены этого позорного антиконституционного акта требует украинское общество и украинская оппозиция. На неприемлемость коллективной ответственности, на которой строится люстрация в Украине, указывала в своих выводах Венецианская комиссия. Этот принцип неоднократно подвергался критике в резолюциях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В октябре прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по закону о люстрации. В решении ЕСПЧ говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права госслужащих. Апелляцию, которую подготовило Министерство юстиции на решение ЕСПЧ, власть также проиграла. Но отменять люстрацию власть не готова.

Из заявлений министра юстиции Д. Малюськи становится ясно, что Зе-команда намерена приспособить люстрацию под свои цели. Вместо безусловного восстановления всех нарушенных прав люстрированным обещано "индивидуальное прощение". А из прощенных чиновников будет сформирован покорный и зависимый бюрократический аппарат, который будет выполнять любые приказы сверху.

Власти не нужны грамотные и ответственные специалисты. Ей нужны безвольные исполнители ее антинародной политики, бездумные "винтики" в машине беззакония и коррупции.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует прекратить эти преступные люстрационные интриги, которые нарушают конституционные права граждан, лишают страну профессиональных управленческих кадров и плодят коррупционные схемы.

Отмена люстрации - это требование Конституции и демократии. Это требование "Оппозиционной платформы - За жизнь"