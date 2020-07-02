ОПЗЖ требует отменить антиконституционную люстрацию, восстановить права граждан и вернуть во власть эффективных управленцев [ Редактировать ]
Правительство опять отложило рассмотрение внесения поправок в "Закон об очищении власти". Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Отмены этого позорного антиконституционного акта требует украинское общество и украинская оппозиция. На неприемлемость коллективной ответственности, на которой строится люстрация в Украине, указывала в своих выводах Венецианская комиссия. Этот принцип неоднократно подвергался критике в резолюциях Парламентской ассамблеи Совета Европы.
В октябре прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по закону о люстрации. В решении ЕСПЧ говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права госслужащих. Апелляцию, которую подготовило Министерство юстиции на решение ЕСПЧ, власть также проиграла. Но отменять люстрацию власть не готова.
Из заявлений министра юстиции Д. Малюськи становится ясно, что Зе-команда намерена приспособить люстрацию под свои цели. Вместо безусловного восстановления всех нарушенных прав люстрированным обещано "индивидуальное прощение". А из прощенных чиновников будет сформирован покорный и зависимый бюрократический аппарат, который будет выполнять любые приказы сверху.
Власти не нужны грамотные и ответственные специалисты. Ей нужны безвольные исполнители ее антинародной политики, бездумные "винтики" в машине беззакония и коррупции.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует прекратить эти преступные люстрационные интриги, которые нарушают конституционные права граждан, лишают страну профессиональных управленческих кадров и плодят коррупционные схемы.
Отмена люстрации - это требование Конституции и демократии. Это требование "Оппозиционной платформы - За жизнь"
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