Во вторник, 2 июля, состоялся первый рейс Joinup в Анталию из Киева. О том, как прошел полет пишет Ксения Короткова на своей странице в Facebook.

По ее словам, аэропорт был пустым, а вот самолет оказался "набитым".

Всю дорогу пассажиры были обязаны соблюдать масочный режим. По прилету их ожидал также пустой аэропорт. А паспортный контроль прошел на удивление быстро. Женщина отмечает, что никто даже не просил снять маску.

Ранее мы писали о том, что Италия и Турция изменили правила перевозки ручной клади в самолетах.