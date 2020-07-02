Пустой аэропорт и 5-минутный контроль: как прошел первый рейс в Турцию [ Редактировать ]
Во вторник, 2 июля, состоялся первый рейс Joinup в Анталию из Киева. О том, как прошел полет пишет Ксения Короткова на своей странице в Facebook.
По ее словам, аэропорт был пустым, а вот самолет оказался "набитым".
Всю дорогу пассажиры были обязаны соблюдать масочный режим. По прилету их ожидал также пустой аэропорт. А паспортный контроль прошел на удивление быстро. Женщина отмечает, что никто даже не просил снять маску.
Ранее мы писали о том, что Италия и Турция изменили правила перевозки ручной клади в самолетах.
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