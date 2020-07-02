Студенты из Хмельницкого вошли в пятерку лучших на престижном международном конкурсе [ Редактировать ]
Студенческий хор Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии под руководством Лилии Качуринец (концертмейстер - Люция Циганюк) завоевал 5 место на Всемирном фестивале-конкурсе национальных культур и искусства "World folk vision 2020".
В связи с пандемией коронавирусной инфекции конкурс был организован в формате глобального виртуального пространства интернета. Миллионы зрителей из разных стран и регионов мира смогли наблюдать за выступлениями всех участников онлайн, что сделало это беспрецедентное событие незабываемым в культурной жизни разных стран мира.
Для достижения такого значимого результата студенческому хоровому коллективу пришлось приложить максимум усилий, ведь в конкурсе приняли участие 3950 участников из 115 стран мира, в процессе конкурсного отбора 180 участников попали в полуфинал и только 100 из них из 60 стран мира вошли в финал Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусства "World folk vision 2020".
Отмечается, что впервые в истории международных конкурсов и фестивалей члены международного профессионального жюри и главное - миллионы зрителей по всему миру смогли назвать и публично объявить Всемирный список ТОП - 100 мировое общественное признание лучших национальных артистов мира. И в этом перечне студенческий хор ХГПА занимает одно из первых мест - 5 место в номинации "Songs of the peoples of the world", получив статус "Лауреата" Глобальной культурной инициативы "Всемирное народное видение".
Ранее сообщалось, что студенты из Хмельницкого пробились в финал престижного конкурса.
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