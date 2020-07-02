Хакеры взломали Twitter-аккаунт ситуационно-кризисного центра МИДа Российской Федерации и выставили от его лица на продажу базу данных российских туристов, застрявших за границей.

Взломщики предлагают купить базу за июнь 2020 года за 66 биткоинов ($610 тыс.). В качестве контакта указан аккаунт в Jabber. Авторы объявления утверждают, что в базе содержатся более 115 тысяч человек.

Российский МИД подтвердил, что страница была взломана, однако опроверг, что опубликованная информация о продаже базы данных соответствует действительности. Сейчас доступ к аккаунту восстановлен.