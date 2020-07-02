Хакеры выставили на продажу базу данных российских туристов [ Редактировать ]
Хакеры взломали Twitter-аккаунт ситуационно-кризисного центра МИДа Российской Федерации и выставили от его лица на продажу базу данных российских туристов, застрявших за границей.
Взломщики предлагают купить базу за июнь 2020 года за 66 биткоинов ($610 тыс.). В качестве контакта указан аккаунт в Jabber. Авторы объявления утверждают, что в базе содержатся более 115 тысяч человек.
Российский МИД подтвердил, что страница была взломана, однако опроверг, что опубликованная информация о продаже базы данных соответствует действительности. Сейчас доступ к аккаунту восстановлен.
❗ Сегодня ночью злоумышленниками был взломан аккаунт ДСКЦ МИД России - @MID_travel.— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) July 2, 2020
☝️ Опубликованная на ленте в первой половине дня 2 июля информация является "фейком" и не имеет отношения к МИД России.
✅ Учётная запись восстановлена и функционирует в полном объеме. pic.twitter.com/IHbhFLpZnY
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