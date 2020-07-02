Підліток з Буковини виявився хакером із міжнародною славою [ Редактировать ]
Викрав і продавав персональні дані. На Буковині поліцейські викрили підлітка, який збував особисті дані громадян з різних країн світу. 17-річний житель Чернівців зламував системи міжнародних компаній, які спеціалізуються на електронних продажах. Під час обшуку в хакера вилучили комп'ютерну техніку, смартфони та накопичувачі інформації.
Діана Козлова, начальник відділу комунікації ГУНП в Чернівецькій області:
Результати судової комп'ютерно-технічної експертизи підтвердили факт несанкціонованого втручання в автоматизовані системи міжнародних компаній, які містять персональні дані інтернет-користувачів з усього світу. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину зловмиснику наразі загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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