Під час обшуку в хакера вилучили комп'ютерну техніку, смартфони та накопичувачі інформації

Викрав і продавав персональні дані. На Буковині поліцейські викрили підлітка, який збував особисті дані громадян з різних країн світу. 17-річний житель Чернівців зламував системи міжнародних компаній, які спеціалізуються на електронних продажах. Під час обшуку в хакера вилучили комп'ютерну техніку, смартфони та накопичувачі інформації.

Діана Козлова, начальник відділу комунікації ГУНП в Чернівецькій області: