СOVID-19 у світі: оновлена статистика [ Редактировать ]
На СOVID-19 у світі за добу захворіло ще понад 200 тисяч людей. Від початку пандемії інфіковані більше 11 мільйонів. З них 6 з половиною мільйонів недугу побороли.
Найбільше зареєстрованих випадків у США майже три мільйони. За ними слідують Бразилія та Росія. Зростає кількість захворювань в Індії. Найближчими днями вона може увійти до трійки найбільш уражених епідемією країн.
по теме
В Україні зменшилась кількість нових інфікованих на коронавірус
Найбільше інфікувань на Львівщині, Буковині та Рівненщині, а також у Києві - повідомили в мінохорони здоров'я
У лікарнях України фіксують нестачу місць через пандемію
У лікарнях західних областей хворих на COVID-19 так багато, що у деяких медзакладах бракує місць. Про таке заявили в Рівному, Ужгороді та Івано-Франківську. Невпинно зростає й кількість тяжких пацієнтів
Битва за маску: у Дніпрі пасажир поскандалив з кондуктором
У Дніпрі пасажир поскандалив з кондуктором через прохання надягнути маску. Дійшло навіть до стусанів. І випадок, кажуть, не поодинокий
Лякаюча статистика COVID-19 та повернення карантину: Віталій Кличко розповів чого чекати українцям
Про нову лякаючу статистику щодо коронавірусу у Києві, а також про те, до яких же карантинних обмежень можемо повернутись, ми запитали сьогодні у мера столиці - Віталія Кличка
Новий коронавірусний рекорд: до чого готуватися українцям
Влада у багатьох містах, зокрема і у Києві, а також міністерство охорони здоров'я говорять відверто - можуть і транспорт знов зупинити, якщо ситуація буде погіршуватись