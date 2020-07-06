На СOVID-19 у світі за добу захворіло ще понад 200 тисяч людей. Від початку пандемії інфіковані більше 11 мільйонів. З них 6 з половиною мільйонів недугу побороли.

Найбільше зареєстрованих випадків у США майже три мільйони. За ними слідують Бразилія та Росія. Зростає кількість захворювань в Індії. Найближчими днями вона може увійти до трійки найбільш уражених епідемією країн.