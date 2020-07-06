З "червоних" списків у "зелені". Українці, які живуть в Європі, стали боротися аби МОЗ України переглянув свої списки держав, після прильоту з яких потрібно відбути двотижневу самоізоляцію. Зробити подібне вже вдалося активістам з Нідерландів. Тепер в роботу включилися українці Бельгії. Навіщо це потрібно і як може допомогти з відкриттям кордонів ЄС для України - розкаже Олена Абрамович.

Анна Симоменко, яка працює в Брюсселі архітектором, як і чимало інших українців за кордоном, планувала літню відпустку провести з батьками в Україні. Та Бельгія наразі у "червоних" списках МОЗ України. А це означає, що Анні доведеться два тижні не виходити з дому у Харкові. І це несправедливо, бо Бельгія потрапила в "червоні" списки - необґрунтовано, запевняє дівчина.

Анна Симоменко архітектор:

Мы подсчитали, что в принципе неправильная статистика. Потому что сейчас на 100 тысяч населения это только 10-10,5 человек, которые болеют, а если посмотреть статистику МОЗ, то там на 100 тысяч 200 с чем-то человек заболевших.

Проблема у різних підходах до підрахунків. Євросоюз, відкриваючи кордони, орієнтується на нові виявлені випадки ковід за два тижні. А МОЗ України рахує кількість "активних" випадків за останню добу. "Активні" - це фактично кількість усіх хворих за увесь час епідемії, мінус ті, хто видужав. Та от тільки тих, хто вже подолав вірус, рахують далеко не всі країни ЄС. Саме на це хочуть звернути увагу МОЗ українці в Бельгії - і вже написали близько сотні звернень.

Анна Симоменко архітектор:

Мы начали буквально несколько дней назад, где-то три дня назад начали уже активно писать и чтобы все-таки все желающие украинцы, которые хотят подключиться - они тоже могут подключиться к этому - мы так называем - "спаму", который мы делаем сейчас. И надеемся, что МОЗ "зверне увагу".

Три тижні тому досягти успіху в аналогічній справі вдалося українцям в Нідерландах. Вони помітили, що кількість "активних" випадків у Нідерландах в таблицях від МОЗ фактично дорівнювала загальній кількості виявлених хворих за увесь час епідемії. Бо Нідерланди просто не ведуть статистики тих, хто одужав. Після численних звернень і пояснень, цифра по Нідерландах на сайті МОЗ зменшилась у 25 разів.

"Червоні" та "Зелені" списки від МОЗ - це не лише питання того, чи зможуть українці з-за кордону повернутися додому без обмежень. Мова також і про взаємність, на яку зазвичай розраховує Євросоюз.

Якщо Україна хоче, щоб її мешканці могли подорожувати без обмежень до ЄС, має бути готова піти на такий же крок. Поки що ж кордони Євросоюзу для більшості українців закриті. Туристів приймає лише Хорватія. Ну і подекуди відчинили двері для студентів чи кваліфікованих працівників.