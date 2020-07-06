В АМКУ назначили временного руководителя [ Редактировать ]
С понедельника, 6 июля, первая заместитель председателя Антимонопольного комитета - государственная уполномоченная Ольга Пещанская назначена исполняющим обязанности главы АМКУ, сообщает пресс-служба комитета.
"С сегодняшнего дня и.о. председателя АМКУ является первая заместитель председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская", - говорится в сообщении.
Пещанская была назначена на должность первого замглавы Антимонопольного комитета 2 сентября 2019 года. До этого она занимала должность коммерческого директора ООО СТЭМ Инжиниринг.
С декабря 2016 по август 2019 года Пещанская работала директором ООО Закупочные решения.
3 июля в процессе обсуждения спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховную Раду поступило только одно заявление от Терентьева - об увольнении. Позже его уволили с должности.
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