С понедельника, 6 июля, первая заместитель председателя Антимонопольного комитета - государственная уполномоченная Ольга Пещанская назначена исполняющим обязанности главы АМКУ, сообщает пресс-служба комитета.

"С сегодняшнего дня и.о. председателя АМКУ является первая заместитель председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская", - говорится в сообщении.

Пещанская была назначена на должность первого замглавы Антимонопольного комитета 2 сентября 2019 года. До этого она занимала должность коммерческого директора ООО СТЭМ Инжиниринг.

С декабря 2016 по август 2019 года Пещанская работала директором ООО Закупочные решения.

3 июля в процессе обсуждения спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховную Раду поступило только одно заявление от Терентьева - об увольнении. Позже его уволили с должности.