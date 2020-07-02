Глава АМКУ Юрий Терентьев - один из немногих чиновников, сумевших сохранить должность с 2015 года, но, к сожалению, видимых изменений в работе АМКУ не произошло. Об этом сообщает бизнес портал Delo.ua.



"В своих интервью Терентьев фактически признает: системы в работе АМКУ нет, и он не видит необходимости в создании такой системы. А, значит, нет и прозрачного механизма выбора Антимонопольным комитетом дел для рассмотрения.

По каким-то своим соображениям, АМКУ обращает внимание на те, или иные сектора экономики, оставляя без внимания другие. Если подобная ситуация сохранится, Украина будет "смотреть в спины" крупным инвесторам, а экономика страны потеряет целые отрасли" - отмечают в редакции.