Массовое отравление в Кирилловке: базу отдыха закрыли [ Редактировать ]
В Кирилловке Запорожской области закрыли базу отдыха "Днепровские зори", где произошло массовое отравление. У четырех человек обнаружили сальмонеллу.
Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре МЗ.
"При бактериологическом обследовании больных в 4-х случаях – трое детей, 1 взрослый - выделена сальмонелла. Другие лабораторные исследования в работе. Результаты обследований на ротавирусную инфекцию, COVID-19 негативные. Пищеблок учреждения закрыт с 02.07.2020. База не функционирует, отдыхающих на базе нет", – говорится в сообщении.
Напомним, на базе "Днепровские зори" в Кирилловке отравились отдыхающие. Люди начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья еще вечером 1 июля, с симптомами пищевого отравления, такими как рвота и повышенная температура, их госпитализировали.
Позже сообщалось, что правоохранители провели обыски на базе отдыха.
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