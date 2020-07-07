В Кирилловке Запорожской области закрыли базу отдыха "Днепровские зори", где произошло массовое отравление. У четырех человек обнаружили сальмонеллу.

Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре МЗ.

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"При бактериологическом обследовании больных в 4-х случаях – трое детей, 1 взрослый - выделена сальмонелла. Другие лабораторные исследования в работе. Результаты обследований на ротавирусную инфекцию, COVID-19 негативные. Пищеблок учреждения закрыт с 02.07.2020. База не функционирует, отдыхающих на базе нет", – говорится в сообщении.

Напомним, на базе "Днепровские зори" в Кирилловке отравились отдыхающие. Люди начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья еще вечером 1 июля, с симптомами пищевого отравления, такими как рвота и повышенная температура, их госпитализировали.

Позже сообщалось, что правоохранители провели обыски на базе отдыха.