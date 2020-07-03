Отравление на базе отдыха в Кирилловке / Фото: zoloto.city

В Кирилловке, на базе отдыха, где произошло массовое отравление людей, правоохранители провели обыски. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ходе обыска был изъяты документация и компьютеры.

До этого было открыто уголовное производство по факту массового пищевого отравления. На месте обыска взяли необходимые образцы воды, пищи, смывы с предметов посуды для направления на лабораторное исследование.

Сотрудникам полиции не предоставили разрешительные документы на функционирование заведения.

В полиции отмечают, что следователями будет установлен круг должностных лиц, которые допустили деятельность базы отдыха без соответствующих документов.

Ранее мы писали о том, что в Кирилловке с баз отдыха десятки "скорых" увозят людей с температурой.