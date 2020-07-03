В Кирилловке обыскали "отравляющую" базу отдыха [ Редактировать ]
В Кирилловке, на базе отдыха, где произошло массовое отравление людей, правоохранители провели обыски. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В ходе обыска был изъяты документация и компьютеры.
До этого было открыто уголовное производство по факту массового пищевого отравления. На месте обыска взяли необходимые образцы воды, пищи, смывы с предметов посуды для направления на лабораторное исследование.
Сотрудникам полиции не предоставили разрешительные документы на функционирование заведения.
В полиции отмечают, что следователями будет установлен круг должностных лиц, которые допустили деятельность базы отдыха без соответствующих документов.
Ранее мы писали о том, что в Кирилловке с баз отдыха десятки "скорых" увозят людей с температурой.
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