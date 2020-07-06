На пляжах Одессы нашли кишечную палочку [ Редактировать ]
В Одессе лабораторный центр установил несоответствие морской воды на пляжах микробиологическим нормам. На большинстве пляжей города обнаружили кишечную палочку.
Об этом сообщает "Думская TV".
Несоответствие воды санитарным нормам показали результаты анализов за 30 июня. отмечается, что воду проверяют еженедельно, а результаты исследования образцов, взятых в понедельник, 6 июля, будут известны в пятницу, 10 июля.
"Наш основной индикатор, который характеризует загрязнение морской воды, не отвечал индексу кишечной палочки", - заявили в отделе эпиднадзора лабораторного центра.
По результатам исследований, самым чистым пляжем Одессы является "Ланжерон", возле которого в прошлом году затонул танкер. Специалисты считают, что на результаты исследований влияет погода, а также количество туристов.
Напомним, кишечная палочка передается от человека к человеку половым и воздушно-капельным путем. Однако, также заразиться можно путем употребления некачественной пищи или загрязненной воды.
Ранее сообщалось, что море под Одессой не загрязнено нефтепродуктами с танкера Delfi.
Также мы писали о том, что в Киеве массово игнорируют карантин и отдыхают на пляжах.
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