В Одессе на большинстве пляжей нашли кишечную палочку/ Фото: youtube.com

В Одессе лабораторный центр установил несоответствие морской воды на пляжах микробиологическим нормам. На большинстве пляжей города обнаружили кишечную палочку.

Об этом сообщает "Думская TV".

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Несоответствие воды санитарным нормам показали результаты анализов за 30 июня. отмечается, что воду проверяют еженедельно, а результаты исследования образцов, взятых в понедельник, 6 июля, будут известны в пятницу, 10 июля.

"Наш основной индикатор, который характеризует загрязнение морской воды, не отвечал индексу кишечной палочки", - заявили в отделе эпиднадзора лабораторного центра.

По результатам исследований, самым чистым пляжем Одессы является "Ланжерон", возле которого в прошлом году затонул танкер. Специалисты считают, что на результаты исследований влияет погода, а также количество туристов.

Напомним, кишечная палочка передается от человека к человеку половым и воздушно-капельным путем. Однако, также заразиться можно путем употребления некачественной пищи или загрязненной воды.

Ранее сообщалось, что море под Одессой не загрязнено нефтепродуктами с танкера Delfi.

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