Президент Бразилии заболел коронавирусом [ Редактировать ]
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил во время выступления по телевидению. Анализы ему пришлось сдать после того, как у него появились симптомы ОРВИ.
"Болсонару... сказал, что у него температура 38°C и уровень кислорода в крови на уровне 96%, он принимает гидроксихлорохин", - сообщает CNN. Магнитно-резонансная томография не выявила проблем с легкими. Встречи президента Бразилии на этой неделе отменены.
Ранее Болсонару неоднократно заявлял, что опасность коронавирусной инфекции преувеличена и критиковал губернаторов штатов за введение карантина. В середине апреля он уволил министра здравоохранения Луиса Мандетту, который настаивал на жестких мерах для предотвращения распространения COVID-19.
У Болсонару уже подозревали заражение коронавирусом, однако его тест на COVID-19 оказался отрицательным.
Бразилия находится на втором месте по числу заболевших коронавирусом. В стране подтверждены 1,62 млн случаев заболевания, более 65,5 тыс. человек умерли.
Ранее сообщалось, что власти Бразилии засекретили статистику по коронавирусу.
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