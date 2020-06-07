Министерство здравоохранения Бразилии убрало со своего официального сайта часть данных о распространении в стране коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Reuters.

Власти крупнейшей страны Южной Америки больше не публикуют информацию об общем числе подтвержденных случаев COVID-19. Также с сайта Минздрава исчезла информация о распространении коронавируса по регионам и архивные данные о COVID-19 в стране.

"Сводная статистика не отражает ситуацию в стране в настоящий момент. Предпринимаются меры для улучшения отчетности и подтверждения диагнозов", - написал в Twitter президент Бразилии Жаир Болсонару.

Ранее Болсонару неоднократно заявлял, что опасность коронавирусной инфекции преувеличена, критиковал губернаторов штатов за введение карантина. В середине апреля глава государства уволил министра здравоохранения Луиса Мандетту, который настаивал на жестких мерах для предотвращения распространения COVID-19.

Бразилия занимает второе место в мире после США по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, в стране подтверждено почти 673 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции, число умерших приближается к 36 тысячам человек. В последние четыре дня Бразилия занимала первое место в мире по числу новых случаев COVID-19 и смертности от него.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 6 июня, в Украине зафиксировали 485 новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и 11 летальных случаев. Таким образом количество инфицированных возросло до 26 999, из них 788 умерли, 12 054 - выздоровели.