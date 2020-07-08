Президент Сербии Александар Вучич из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране объявил о введении комендантского часа. Новые ограничения вызвали возмущение общественности и спровоцировали массовые беспорядки.

Об этом сообщает новостное агентство Deutsche Welle.

Вечером 7 июля на улицы сербской столицы Белграда вышли тысячи людей, чтобы выразить недовольство введением комендантского часа в городе. Протестующие требуют отставки президента Вучича.

Демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а также попытались штурмовать парламент. Для разгона протестующих сербские силовики применили слезоточивый газ.

Ранее во Франции медики возобновили массовые протесты.