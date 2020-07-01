Французькі медики відновили масові протести [ Редактировать ]
Французькі медики відновили масові протести. Вимагають збільшити зарплатню та фінансування галузі. Мітингували в Парижі та десятках інших міст. На вулиці вийшли понад 100 тисяч людей. Ситуація у французькій сфері охорони здоров'я загострилася на тлі коронавірусної кризи. Медпрацівники нарікають на брак персоналу та надмірне навантаження. Хоча зарплати не підвищують уже кілька років. Цього разу акція минула без інцидентів. Тоді, як попередні протести два тижні тому - закінчилися сутичками з поліцією та арештами.
Мелісса Дектоті, медсестра:
Сьогодні я тут, тому що хочу гідно жити за свою зарплатню. Я хочу мати змогу відвезти дітей на відпочинок. Прожити на те, що є, не вдається. У моїй родині всі медсестри - від бабусь до онуків - три покоління. Моїй донечці три роки. І я не проти, щоб вона обрала собі інший фах. Не тому, що ця робота погана, а тому що вона не зможе себе прогодувати.
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