Французькі медики відновили масові протести. Вимагають збільшити зарплатню та фінансування галузі. Мітингували в Парижі та десятках інших міст. На вулиці вийшли понад 100 тисяч людей. Ситуація у французькій сфері охорони здоров'я загострилася на тлі коронавірусної кризи. Медпрацівники нарікають на брак персоналу та надмірне навантаження. Хоча зарплати не підвищують уже кілька років. Цього разу акція минула без інцидентів. Тоді, як попередні протести два тижні тому - закінчилися сутичками з поліцією та арештами.

Мелісса Дектоті, медсестра: