Иностранным студентам будет запрещено находиться в США, если осенью 2020 года их занятия будут проходить исключительно в онлайн-формате. Об этом сообщила Иммиграционная и таможенная полиция США.

Ограничение касается студентов, которые въехали в Соединенные Штаты по визам F-1 и M-1. Если в осеннем семестре их занятия возобновятся только в дистанционном формате, им придется либо перейти в другое учебное заведение, либо покинуть территорию США, поскольку им не продлят визы.

Иностранцам, которые только собираются получить студенческие визы F-1 и M-1, откажут во въезде в США, если выбранные ими программы обучения в предстоящем семестре полностью будут проходить в интерактивном режиме.

Студентам, хотя бы часть занятий которых будет проходить очно, разрешат находиться в США.

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