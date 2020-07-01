"Северный поток-2": в США готовят новые санкции [ Редактировать ]
Сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Стив Вомак в микроблоге Twitter.
Вомак отметил, что гордится, что является соавтором санкций, которые призваны остановить строительство Северного потока - 2.
Он заявил, что Кремль хочет использовать газопровод в качестве инструмента принуждения и увеличить зависимость от российского газа.
Вомак написал:
Путин хочет использовать газопровод Северный поток-2 в качестве инструмента принуждения. Он хочет подорвать наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство.
Он также добавил, что "аплодирует Сенату" за включение этих санкций в проект бюджета национальной обороны.
Ранее мы писали, что в Германии раскритиковали новые санкции США против строительства "Северного потока-2".
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