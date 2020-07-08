Слідчі ООН вважають дії Росії та армії Башара Асада військовим злочином [ Редактировать ]
Удари російської армії та підрозділів Башара Асада у провінції Ідліб є військовими злочинами. Про це доповіли учасники розслідування під егідою ООН.
Вони нарахували щонайменше 53 порушення - бомбардування шпиталів, шкіл та інших цивільних об'єктів. Наступ тривав із листопада минулого року до перемир'я у березні.
В результаті армія Асада встановила контроль над провінцією. За даними ООН, біженцями стали понад мільйон людей, сотні загинули.
по теме
США збираються залишити ВООЗ
Адміністрація Трампа офіційно повідомила ООН про намір США вийти із Всесвітньої організації охорони здоров'я. За процедурою - про вихід потрібно сповістити за рік, тож припинення членства набуде чинності 2021
Радбез ООН закликала припинити вогонь у всьому світі
Припинити вогонь на 90 днів у всьому світі закликала Рада Безпеки ООН. Відповідну резолюцію ухвалили напередодні - в онлайн-режимі. Переговори щодо неї тривали три місяці.
Рада Безпеки ООН закликала до всесвітнього перемир'я
Припинити вогонь на 90 днів у всьому світі закликала Рада Безпеки ООН. Відповідну резолюцію ухвалили напередодні - в онлайн-режимі. Переговори щодо неї тривали три місяці
Радбез ООН закликав до 90 днів миру по всій планеті
У документі закликали всі сторони збройних конфліктів негайно скласти зброю і дозволити постачання гуманітарної допомоги. Адже у світі нині вирує пандемія коронавірусу.
Британці ввели санкції проти росіян та саудитів
Лондон оприлюднив перелік людей та організацій, яким заборонено в'їзд до країни та чиї активи на її території буде заморожено