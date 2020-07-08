Ініціатори проєкту резолюції пообіцяли підготувати інший документ, який влаштує всі країни

Росія та Китай заблокували резолюцію ООН щодо доставки допомоги в Сирію. Засідання Радбезу відбулося в онлайн-режимі.

Німеччина та Бельгія підготували проєкт резолюції, який залишав відкритим для надання допомоги ООН два пропускних пункти в Сирії на кордоні з Туреччиною.

Країни Заходу розкритикували Москву та Пекін за накладене вето. Ініціатори проєкту резолюції пообіцяли підготувати інший документ, який влаштує всі країни.