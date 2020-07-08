Росія та Китай заблокували сирійську резолюцію ООН [ Редактировать ]
Росія та Китай заблокували резолюцію ООН щодо доставки допомоги в Сирію. Засідання Радбезу відбулося в онлайн-режимі.
Німеччина та Бельгія підготували проєкт резолюції, який залишав відкритим для надання допомоги ООН два пропускних пункти в Сирії на кордоні з Туреччиною.
Країни Заходу розкритикували Москву та Пекін за накладене вето. Ініціатори проєкту резолюції пообіцяли підготувати інший документ, який влаштує всі країни.
по теме
Армію Росії та Башара Асада звинуватили у бомбардуванні шпиталів та шкіл
В результаті армія Асада встановила контроль над провінцією. За даними ООН, біженцями стали понад мільйон людей, сотні загинули
Слідчі ООН вважають дії Росії та армії Башара Асада військовим злочином
Вони нарахували щонайменше 53 порушення - бомбардування шпиталів, шкіл та інших цивільних об'єктів. Наступ тривав із листопада минулого року до перемир'я у березні
Британці ввели санкції проти росіян та саудитів
Лондон оприлюднив перелік людей та організацій, яким заборонено в'їзд до країни та чиї активи на її території буде заморожено
США збираються залишити ВООЗ
Адміністрація Трампа офіційно повідомила ООН про намір США вийти із Всесвітньої організації охорони здоров'я. За процедурою - про вихід потрібно сповістити за рік, тож припинення членства набуде чинності 2021
Британія впровадила перші "не європейські" санкції проти росіян
Британія вперше окремо від Європейського Союзу запровадила санкції проти майже 50 осіб в усьому світі, обвинувачених у порушені прав людини. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб