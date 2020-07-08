Как отмечают диетологи, некоторые продукты могут негативно отразиться на состоянии суставов. Это, например, шпинат, щавель, маринованные огурцы и помидоры, передает newsyou.info.

Так, в составе шпината и щавеля имеется значительное количество оксалатов, которые при соединении с кальцием костей образуют камни в почках и кристаллики соли в суставных капсулах, что приводит к обострениям и болям. В маринованных овощах, особенно в помидорах и огурцах, содержится слишком много фосфатов. Это тоже вредно для суставов.

Совсем отказываться от этих продуктов не нужно, но злоупотреблять ими не стоит, особенно если у вас имеются проблемы с суставами.

Как отмечают врачи, запущенный артроз или ревматоидный артрит вылечить невозможно, но при грамотном подходе можно затормозить их развитие. Не последнюю роль играет питание. Например, при артрозе следует употреблять продукты, которые будут укреплять хрящевую ткань и предотвращать развитие патологического процесса.

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