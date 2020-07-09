Психологи утверждают, что о человеке можно многое узнать при помощи простых тестов. Для этого достаточно взглянуть на картинку, и определить, какую птицу вы увидели в первую очередь. В зависимости от ответа и будет зависеть ваша характеристика.

Дерево

Такое изображение первым видят экстраверты. Этих особ можно смело назвать душой компании. Они очень веселы, харизматичны и активны.

Практически всегда представленные персоны живут на пике сил и энергии. Общаться с другими особами им очень легко. К решению проблем пытаются подойти комплексно.

То есть такие люди сначала стремятся устранить первопричину возникшей ситуации и только после этого разбираются со следствиями.

Лица

Для таких граждан характерен идеальный баланс альтруизма и эгоизма. Подобные персоны не поскупятся собственными интересами и задачами, но и сильно тянуть одеяло на себя тоже не будут.

Природная доброта заставляет представленных людей быстро забывать все неприятные моменты и сложные ситуации, возникшие в жизни.

Глаза

Очень замкнутые натуры. Таким личностям бывает тяжело заводить новые знакомства. Сокровенными тайнами вы готовы делиться только с близкими и друзьями.

Ни на кого другого вы внимания не обращаете. В любви вы практически никогда не делаете первого шага, ожидая какого-либо поступка от партнера.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.